У МЗС відреагували на заяви угорських медіа щодо смерті військового через нібито побиття ТЦК

Українська сторона закликає Будапешт утриматися від спекуляцій і зосередити увагу на реальному джерелі загроз — агресії РФ.

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У Міністерстві закордонних справ України розцінили як маніпулятивні заяви угорських медіа стосовно обставин смерті українського військовослужбовця угорського походження Йосипа Шебештеня, зокрема — щодо нібито насильницької мобілізації та побиття в ТЦК.

Про це 11 липня заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Як пише Укрінформ, зокрема, він нагадав, що командування Сухопутних військ ЗСУ вже зробило публічну заяву, в якій висловило співчуття родині загиблого, надало вичерпну інформацію про подію та запевнило у відкритості до прозорого вивчення всіх обставин у межах українського законодавства.

«Важливо ще дещо додати від нас із дипломатичної перспективи… Заяви Угорщини є абсолютно маніпулятивними і підграють Росії та її пропаганді», — наголосив Тихий.

Він звернув увагу, що в заявах з боку Угорщини жодного разу не згадується Росія — країна-агресор, яка й спричинила мобілізаційні заходи в Україні.

Він також зауважив, що кожен індивідуальний випадок, пов’язаний із мобілізацією, розглядається у правовому полі.

«Ми закликаємо офіційний Будапешт утриматися від подальших спекуляцій на цій темі. Якщо Угорщина справді занепокоєна долею етнічних угорців, які мешкають в Україні, то доцільно було б їм зосередити зусилля на впливі на Росію, щоб та припинила для початку обстріли, а потім і агресію», — резюмував Георгій Тихий.

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