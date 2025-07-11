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Георгій Тихий розповів, якими державами займеться управління недружніх країн МЗС

17:09, 11 липня 2025
Підрозділ діятиме в межах вертикалі першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці.
Георгій Тихий розповів, якими державами займеться управління недружніх країн МЗС
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Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив створення в МЗС нового підрозділу — управління недружніх країн. Його головним завданням стане протидія державам, які прямо чи опосередковано підтримують агресію Росії проти України. У фокусі уваги — режими на кшталт Білорусі та Північної Кореї, але перелік таких країн планують поступово розширювати.

Підрозділ діятиме в межах вертикалі першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці.

Як вказали у МЗС, необхідно притягати до відповідальності всі режими, які допомагають Росії вести війну — незалежно від географії. За словами Тихого, Україна буде використовувати всі доступні інструменти: дипломатичні, санкційні, політичні, щоб не залишити їм простору для спокійного існування.

«Допомагаєш Росії вбивати людей в Україні — будуть за це наслідки», — наголосив Тихий.

Нагадаємо, що очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про затвердження нової структури МЗС, що відповідає умовам воєнного часу та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам. Відповідний наказ було підписано 7 липня, після чого нова структура була схвалена на засіданні Колегії МЗС — першому за довгий час

За словами Сибіги, трансформація є частиною більш широкої реформи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, і передбачає як внутрішні зміни, так і зовнішньополітичну переорієнтацію.

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