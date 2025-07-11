Ексзаступнику Кличка Бондаренку обрали запобіжний захід у справі про сприяння ухилянню від служби

ДБР повідомило про підозру колишньому заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради у справі про службову недбалість і сприяння ухиленню від військової служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Печерський районний суд Києва 11 липня обрав запобіжний захід для колишнього заступника міського голови та екссекретаря Київради Володимира Бондаренка. Його підозрюють у службовій недбалості та сприянні ухиленню від проходження військової служби.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення й призначив Бондаренку цілодобовий домашній арешт до 9 вересня.

Нагадаємо, підозру Володимиру Бондаренку вручили 10 липня. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради у справі про службову недбалість і сприяння ухиленню від військової служби.

Слідство встановило, що у 2022–2023 роках посадовець незаконно нараховував зарплату керуючому справами Київради, який мобілізувався до ЗСУ, знаючи, що той перебуває на військовій службі. Це спричинило збитки державі на понад 690 тис. грн. Крім того, ексзаступник направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації з проханням відрядити мобілізованого працівника для роботи в Київраді, хоча там не було посад для військовослужбовців. Таким чином, він сприяв ухиленню від військової служби, оскільки працівник не прибув до військової частини та не виконував оборонних завдань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.