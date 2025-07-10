690 тисяч за службу в Київраді – експосадовця Бондаренка підозрюють у махінаціях з мобілізованим

Ексраднику Віталія Кличка Володимиру Бондаренку повідомлено про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради у справі про службову недбалість і сприяння ухиленню від військової служби, йдеться в повідомленні ДБР. Як пишуть ЗМІ, мова йде про ексрадника Віталія Кличка Володимира Бондаренка.

Слідство встановило, що у 2022–2023 роках посадовець незаконно нараховував зарплату керуючому справами Київради, який мобілізувався до ЗСУ, знаючи, що той перебуває на військовій службі. Це спричинило збитки державі на понад 690 тис. грн. Крім того, ексзаступник направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації з проханням відрядити мобілізованого працівника для роботи в Київраді, хоча там не було посад для військовослужбовців. Таким чином, він сприяв ухиленню від військової служби, оскільки працівник не прибув до військової частини та не виконував оборонних завдань.

Факти порушень підтверджені документами, судово-економічною експертизою та аудиторським дослідженням Державної аудиторської служби України. Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.