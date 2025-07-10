690 тысяч за службу в Киевсовете – экс-чиновника Бондаренко подозревают в махинациях с мобилизованным

Экс-советнику Виталия Кличко Владимиру Бондаренко сообщено о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему заместителю городского головы - секретарю Киевского городского совета по делу о служебной халатности и содействии уклонению от военной службы, говорится в сообщении ГБР. Как пишут СМИ, речь идет об экс-советнике Виталия Кличко Владимире Бондаренко.

Следствие установило, что в 2022-2023 годах чиновник незаконно начислял зарплату управляющему делами Киевсовета, который мобилизовался в ВСУ, зная, что тот находится на военной службе. Это повлекло убытки государству на более 690 тыс. грн. Кроме того, экс-заместитель направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с просьбой откомандировать мобилизованного работника для работы в Киевсовете, хотя там не было должностей для военнослужащих. Таким образом, он способствовал уклонению от военной службы, поскольку работник не прибыл в воинскую часть и не выполнял оборонных задач.

Факты нарушений подтверждены документами, судебно-экономической экспертизой и аудиторским исследованием Государственной аудиторской службы Украины. Досудебное расследование продолжается.

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