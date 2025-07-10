Верховный Суд подчеркнул важность исчерпания всех возможностей по перестройке и легализации самовольного строительства до его сноса

Обращение прокурора в суд вместо органа, наделенного соответствующими полномочиями, возможно только при наличии доказанного факта бездействия этого органа – Верховный Суд.

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В октябре 2021 года руководитель Винницкой окружной прокуратуры в интересах государства в лице Департамента архитектурно-строительного контроля Винницкого городского совета (ДАСК) обратился в суд с иском к физическому лицу о сносе самовольно построенного многоквартирного дома в городе Винница, ссылаясь на осуществление строительства без надлежащих разрешительных документов на земельных участках малоэтажной застройки.

Винницкий окружной административный суд решением от 30 апреля 2024 года отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что ДАСК самостоятельно подал аналогичный иск, а также на то, что изменения в план зонирования, утвержденные Винницким городским советом, разрешают многоэтажную застройку.

Седьмой апелляционный административный суд постановлением от 3 сентября 2024 года отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск прокурора. Апелляционный суд исходил из того, что ДАСК не выполнил своих полномочий по обращению в суд для сноса объекта, а градостроительные условия и ограничения, выданные физическому лицу (ответчику), и уведомление о начале строительных работ были отменены. Суд апелляционной инстанции также подчеркнул, что строительство велось с нарушениями, поскольку объект не соответствовал утвержденному проекту индивидуального дома, а физическое лицо не выполнило предписания ДАСК об устранении нарушений.

Верховный Суд постановлением от 5 марта 2025 года отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в Седьмой апелляционный административный суд.

Верховный Суд отметил, что сносу объекта должно предшествовать выяснение возможности его перестройки или отказа лица от ее осуществления в соответствии с частью седьмой статьи 376 Гражданского кодекса Украины. Суд апелляционной инстанции не установил, является ли перестройка объекта технически невозможной, или же ответчик отказывается от перестройки, то есть, исчерпаны ли другие способы устранения нарушений, и не выяснил, обязывал ли ДАСК ответчика в предписании осуществить перестройку или снос спорного объекта строительства.

Как следствие, суд апелляционной инстанции пришел к преждевременному выводу о невыполнении физическим лицом требований предписания, необходимых перед принятием решения о демонтаже.

Верховный Суд подчеркнул, что для сноса без вынесения предписания необходимы доказательства осуществления строительства на земельном участке, который не соответствует определенной категории земель или ее целевому назначению для такого вида использования, и изменение целевого назначения невозможно, или того, что лицо, осуществившее самовольное строительство недвижимого имущества, не приобрело право собственности (право пользования) на земельный участок и не может получить согласия собственника (местного самоуправления или органа государственной власти) на пользование земельным участком.

Отмена градостроительной документации (уведомления о начале работ или градостроительных условий и ограничений) меняет правовой статус строительства, но само по себе не свидетельствует о необходимости сноса, если существует возможность легализации путем получения новых разрешительных документов и перестройки в соответствии с градостроительной документацией.

Верховный Суд подчеркнул, что суды при разрешении подобной категории споров должны учитывать, что:

Снос самовольно построенного объекта возможен только в случае, если подтверждена невозможность перестройки или имеется отказ лица от ее проведения; судебное решение должно содержать конкретную оценку содержания предписания органа ДАСК относительно перестройки или сноса и фактическое поведение ответчика.

Обращение прокурора в суд вместо органа, наделенного соответствующими полномочиями, возможно только при наличии доказанного факта бездействия этого органа; именно на прокурора возлагается обязанность надлежащего обоснования нарушенного публичного интереса и доказывания, что уполномоченный орган не осуществил защиту этих интересов в разумный срок.

Для сноса уже построенного объекта необходимо соблюдение баланса между защитой общественных интересов и правами лиц, которые могут быть нарушены от сноса, и соответствие легитимной цели.

Постановление Верховного Суда от 5 марта 2025 года по делу 120/13166/21-а (административное производство № К/990/39417/24, К/990/40139/24).

Автор: Наталя Мамченко

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