Практика судов
  1. В Украине

Экс-заместителю Кличко Бондаренко избрали меру пресечения по делу о содействии уклонению от службы

16:51, 11 июля 2025
ГБР сообщило о подозрении бывшему заместителю городского головы — секретарю Киевского городского совета по делу о служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.
Экс-заместителю Кличко Бондаренко избрали меру пресечения по делу о содействии уклонению от службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Печерский районный суд Киева 11 июля избрал меру пресечения для бывшего заместителя городского головы и экс-секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко. Его подозревают в служебной халатности и содействии уклонению от прохождения военной службы.
Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и назначил Бондаренко круглосуточный домашний арест до 9 сентября.

Напомним, подозрение Владимиру Бондаренко было вручено 10 июля. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему заместителю городского головы — секретарю Киевского городского совета по делу о служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.

Следствие установило, что в 2022–2023 годах чиновник незаконно начислял заработную плату управляющему делами Киевсовета, который был мобилизован в ВСУ, зная, что тот находится на военной службе. Это нанесло ущерб государству на сумму более 690 тыс. грн. Кроме того, экс-заместитель направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с просьбой командировать мобилизованного сотрудника для работы в Киевсовете, хотя в структуре не было предусмотрено должностей для военнослужащих. Таким образом, он способствовал уклонению от военной службы, поскольку сотрудник не прибыл в воинскую часть и не выполнял оборонные задачи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государство сможет повышать прожиточный минимум без автоматического увеличения зарплат чиновников или штрафов – Руслан Стефанчук записал обращение

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук записал видеообращение по поводу пакета законопроектов о расчете должностных окладов судей, чиновников и прокуроров в операционных величинах вместо прожиточного минимума.

Штрафы для участников судебных процессов будут считать в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах – законопроект

Штрафные ставки и административный сбор – в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Должностные оклады чиновников, судей, прокуроров и детективов НАБУ отвяжут от прожиточного минимума

120 народных депутатов внесли пакет законопроектов, которым отвязывают должностные оклады в судах, прокуратуре, на госслужбе от прожиточного минимума.

Зарплату судей и госслужащих будут считать в операционных величинах – Руслан Стефанчук зарегистрировал пакет законопроектов

Вместо прожиточного минимума – операционные величины: в Украине полностью переформатируют порядок расчета окладов судей и госслужащих – 120 депутатов во главе с Русланом Стефанчуком зарегистрировали пакет законопроектов.

Оплатить штраф ТЦК онлайн в «Резерв+» можно только за неуточнение персональных данных – Минобороны

В настоящее время в онлайн-режиме можно оплатить только те штрафы ТЦК, которые наложены за неуточнение данных до 16 июля 2024 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва