Экс-заместителю Кличко Бондаренко избрали меру пресечения по делу о содействии уклонению от службы

ГБР сообщило о подозрении бывшему заместителю городского головы — секретарю Киевского городского совета по делу о служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.

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Печерский районный суд Киева 11 июля избрал меру пресечения для бывшего заместителя городского головы и экс-секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко. Его подозревают в служебной халатности и содействии уклонению от прохождения военной службы.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и назначил Бондаренко круглосуточный домашний арест до 9 сентября.

Напомним, подозрение Владимиру Бондаренко было вручено 10 июля. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему заместителю городского головы — секретарю Киевского городского совета по делу о служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.

Следствие установило, что в 2022–2023 годах чиновник незаконно начислял заработную плату управляющему делами Киевсовета, который был мобилизован в ВСУ, зная, что тот находится на военной службе. Это нанесло ущерб государству на сумму более 690 тыс. грн. Кроме того, экс-заместитель направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с просьбой командировать мобилизованного сотрудника для работы в Киевсовете, хотя в структуре не было предусмотрено должностей для военнослужащих. Таким образом, он способствовал уклонению от военной службы, поскольку сотрудник не прибыл в воинскую часть и не выполнял оборонные задачи.

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