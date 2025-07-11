Георгий Тихий рассказал, какими государствами займётся управление недружественных стран МИД

Подразделение будет работать в структуре подчинения первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий подтвердил создание в МИД нового подразделения — управления недружественных стран. Его основной задачей станет противодействие государствам, которые прямо или косвенно поддерживают агрессию России против Украины. В фокусе внимания — режимы вроде Беларуси и Северной Кореи, однако перечень таких стран планируется постепенно расширять.

Подразделение будет работать в структуре подчинения первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы.

Как отметили в МИД, необходимо привлекать к ответственности все режимы, которые помогают России вести войну — вне зависимости от их географического положения. По словам Тихого, Украина будет использовать все доступные инструменты: дипломатические, санкционные, политические — чтобы не оставить этим режимам пространства для спокойного существования.

«Помогаешь России убивать людей в Украине — за это будут последствия», — подчеркнул Тихий.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига сообщил об утверждении новой структуры МИД, которая соответствует условиям военного времени и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам. Соответствующий приказ был подписан 7 июля, после чего новая структура была одобрена на заседании Коллегии МИД — первом за долгое время.

По словам Сибиги, трансформация является частью более широкой реформы, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, и предусматривает как внутренние изменения, так и внешнеполитическую переориентацию.

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