Управління недружніх країн та департамент світового українства – МЗС затвердило нову структуру

У складі відомства з’явилися нові департаменти, також окремо виділили управління США і Канади та створили департамент НАТО.

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Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про затвердження нової структури МЗС, що відповідає умовам воєнного часу та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам. Відповідний наказ було підписано 7 липня, після чого нова структура була схвалена на засіданні Колегії МЗС — першому за довгий час

За словами Сибіги, трансформація є частиною більш широкої реформи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, і передбачає як внутрішні зміни, так і зовнішньополітичну переорієнтацію.

Серед ключових новацій:

- Створено Департамент міжнародної безпеки та оборони України, замість застарілих підрозділів, зокрема таких, де ще колись фігурувало поняття «роззброєння».

- Відтепер в МЗС діятимуть нові регіональні департаменти: два європейські, а також для Латинської Америки та Карибського басейну, Азії і Тихоокеанського регіону, Близького Сходу і Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій.

- Виділено окреме управління США та Канади, яке більше не буде частиною департаменту Латинської Америки.

- Впроваджується функціональний розподіл повноважень заступників міністра, включаючи посади з європейської політики, міжнародної безпеки, глобальних питань і цифровізації.

- Утворено управління недружніх країн, що відповідатиме за політику протидії загрозам з боку Росії, Білорусі, КНДР тощо.

- Центральна Азія отримає окреме управління, а також створено управління санкційної політики, покликане консолідувати зусилля зі створення й контролю санкційних режимів.

- Управління НАТО відтепер буде відділене від євроінтеграційного напрямку, що підкреслює пріоритетність курсу на вступ до Альянсу.

- Для підтримки українців за кордоном створено Департамент світового українства та гуманітарної співпраці.

- Працюватиме Департамент міжнародного права, що займатиметься притягненням Росії до відповідальності за агресію.

- З’являться підрозділи кібердипломатії, інновацій та ШІ, а також окреме управління з персоналу, орієнтоване на нові кадри та мотивацію.

- Скасовано радянську систему цифрових територіальних кодів (1ТД, 2ТД тощо). Тепер департаменти матимуть назви за європейською моделлю — відповідно до географічного регіону.

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