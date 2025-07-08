Стефанішина заявила, що для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС достатньо 26 голосів без Угорщини

Ольга Стефанішина підкреслила, що одноголосне рішення 27-ми країн потрібно лише в питаннях закриття переговорів або закриття певних напрямків.

Фото: zn.ua

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Для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в Європейський Союз достатньо 26 голосів держав-членів ЄС без Угорщини. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю для «Факти ICTV».

«Ми точно зараз розуміємо, що для того, щоб відкривати переговори не потрібно одностайності рішення, рішення 27-ми. Це була практика попередніх років, і на сьогодні жоден із основоположних документів ЄС не передбачає зобов'язання ухвалювати це рішення одноголосно», - сказала Стефанішина.

Вона підкреслила, що для відкриття переговорних Кластерів буде достатньо 26 голосів держав-членів Євросоюзу без Угорщини.

«Блокування Угорщини, стало поштовхом для глибинного вивчення і переосмислення питання розширення, тому що розширення - це геополітичне рішення, це пріоритет Єврокомісії, мандат якій дали 27 держав-членів ЄС. І цей «політичний демпінг» Угорщини, який зменшує амбіції Євросоюзу через блокування, став поштовхом для аналізу і пошуку рішень», - додала віцепрем'єрка.

За її словами, одноголосне рішення 27-ми країн потрібно лише в питаннях закриття переговорів або закриття певних напрямків.

«Тому і через Україну, і в силу інших причин ставиться питання про позбавлення Угорщини права голосування», - підкреслила Стефанішина.

Раніше ми писали, що ЄС відкриє перший кластер про переговори щодо вступу Молдови — країна була в одному пакеті з Україною.

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