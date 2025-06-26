ЄС відкриє перший кластер про переговори щодо вступу Молдови — країна була в одному пакеті з Україною

Перший кластер про переговори про вступ Молдови до Євросоюзу мають відкрити вже у липні.

Фото: Getty Images

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Європейський Союз 4 липня відкриє перший кластер про переговори про вступ Молдови до ЄС, це відбудеться під час саміту ЄС — Молдова у Кишиневі. Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан.

«На прохання Румунії, Європейська Рада підтвердить підтримку ЄС Республіці Молдова напередодні саміту ЄС- Молдова і привітає прийняття Чорноморської стратегії ЄС», - написав він у соціальній мережі Х.

Переговори з Молдовою мають відкрити за кластером «Основи процесу вступу в ЄС».

Нагадаємо, раніше Україна і Молдова довгий час були в одному пакеті щодо членства в ЄС. Для відкриття кластера про переговори необхідне одноголосне рішення 27 країн-членів ЄС. Початок переговорів щодо вступу до ЄС України наразі блокує Угорщина.

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