Ольга Стефанішина прокоментувала чутки про своє можливе призначення послом в США

Ольга Стефанішина заявила, що не мала розмов про її потенційне призначення послом України в США.

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Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що не вела жодних перемовин щодо переформатування уряду чи її потенційного призначення послом України в США.

«Я точно можу сказати, що таких розмов я не мала ні з ким ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де. Те, що я можу точно підтвердити, що до кінця року як мінімум у нас розпланована робота і по напрямку європейської інтеграції і по напрямку Мін'юсту, і по об'єднанню реформ в сфері верховенства права з нашим євроінтеграційним шляхом», — наголосила Стефанішина в інтерв’ю «Фактам ICTV».

Вона також додала, що чутки про її нібито призначення можуть бути вигадками.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерело повідомляло, що Президент Володимир Зеленський нібито обговорював можливу зміну посла України у США під час телефонної розмови з Дональдом Трампом. У переліку ймовірних кандидатів називали прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Ольгу Стефанішину, міністра оборони Рустема Умерова та міністра енергетики Германа Галущенка.

Також раніше як потенційні претенденти на посаду надзвичайного і повноважного посла у США згадувалися міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький і заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.

Нагадаємо, чинною очільницею українського посольства у Вашингтоні є Оксана Маркарова — вона обіймає посаду з лютого 2021 року.

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