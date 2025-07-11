Зеленый свет для оборонки – комитет поддержал налоговые и таможенные льготы для ОПК

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики единогласно рекомендовал принять в первом чтении законопроекты №13420 и №13421, которые создают правовую основу для инициативы Defence City, направленную на поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.
Документы, разработанные совместно с Министерством обороны Украины и при участии представителей отрасли, предусматривают создание благоприятных условий для развития оборонных предприятий. По словам Гетманцева, диалог с бизнесом будет продолжаться во время подготовки ко второму чтению.
Ключевые положения законопроектов:
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