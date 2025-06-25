В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты об освобождении предприятий-резидентов Defence City от ряда налогов до 2036 года

Реестр таких предприятий, которые будут освобождены от ряда налогов до 2036 года, будет вести Министерство обороны.

Фото: rada.gov.ua

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В Верховной Раде зарегистрированы анонсированные ранее законопроекты о Defence City. Речь идет о специальном режиме для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Законопроект, по словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, разрабатывался совместно с Минобороны.

Соответствующие законопроекты 13414 и 13415 о компенсации инвестиций через налоги предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.

В частности, они предусматривают создание Перечня предприятий-резидентов Defence City, который будет вести Министерство обороны Украины, защиту информации о производителях оружия, а также налоговые льготы до 1 января 2036 года – освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, от земельного налога, налога на недвижимость и экологического налога.

Также сохраняются все действующие налоговые преференции: льготы по НДС, ускоренная амортизация, льготы для работников на релоцированных предприятиях.

Предприятия из Перечня Defence City также получат:

упрощение таможенных процедур;

упрощенный экспортный контроль для военных технологий;

дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса;

поддержку в релокации предприятий;

возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций.

Ранее также анонсировались соответствующие законопроекты о внесении изменений в Бюджетный кодекс, а также изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.

Автор: Наталя Мамченко

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