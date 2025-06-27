Клопотання на обшуки і прослуховування службовців підприємств-резидентів Defence City потребуватимуть погодження Генпрокурора

У КПК передбачать, що вчинення процесуальних дій щодо юридичних осіб, включених Міноборони до Переліку Defence City, та їх службових осіб потребуватимуть погодження Генерального прокурора – зокрема клопотання на обшуки та прослуховування.

Фото: anayurtgazetesi.com

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Для підприємств, які Міноборони включить до переліку Defence City, будуть діяти гарантії захисту від кримінального переслідування. Це передбачає законопроект 13423 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу, який зареєструвала група зі 115 народних депутатів з різних фракцій. Серед підписантів законопроекту – Давид Арахамія, Данило Гетманцев, Олександр Завітневич, Олексій Мовчан, Сергій Іонушас, Ярослав Железняк та інші.

Зокрема, у КПК пропонується передбачити, що клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу, арешт майна, про проведення обшуку, порушення таємниці листування, телефонних розмов тощо, а також про застосування інших заходів, у тому числі НСРД, стосовно службової особи підприємства з Переліку Defence City мають бути погоджені Генеральним прокурором.

Нагадаємо, Defence City – це спеціальний режим для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Виконання оборонного контракту виключає злочинність діяння

Зокрема до переліку обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, депутати пропонують додати «виконання державного контракту (договору) з оборонних закупівель».

Так, не буде вважатися злочином діяння, вчинене під час виконання державного контракту з оборонних закупівель службовими особами юросіб, включених Міноборони до Переліку підприємств Defence City, яке хоча формально містить ознаки кримінального правопорушення, проте було:

спрямоване на належне виконання державного контракту (договору) з оборонних закупівель,

було необхідним для досягнення значної суспільно корисної мети, пов’язаної із укріпленням обороноздатності держави та її оборонного потенціалу,

і не створило загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи.

При цьому пропонується передбачити зворотну сили цього правила.

Так, не буде злочинним також діяння, яке формально може бути кваліфіковане як злочин проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності, вчинене службовими особами юросіб до моменту їх включення до Переліку Defence City, за умови, що відповідне діяння було:

вчинено під час воєнного стану

і з метою виконання державного контракту з оборонних закупівель.

Під поняттям «оборонні закупівлі» пропонується розуміти закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет і боєприпасів та їх складових частин, послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин.

Мораторій на заходи кримінально-правового характеру

Законопроектом передбачений мораторій на застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, включених до Переліку Defence City.

Так, до юридичної особи з Defence City не застосовуються заходи кримінально-правового характеру протягом всього строку її перебування у Переліку, у тому числі якщо встановлені фактичні обставини, що є підставою для застосування таких заходів, виникли під час воєнного стану до моменту її включення до Переліку Defence City. У разі виключення юрособи з Переліку, застосування заходів здійснюється на загальних підставах.

Лише за погодженням з Генпрокурором

У КПК передбачається, що вчинення окремих процесуальних дій та прийняття окремих процесуальних рішень щодо юросіб з Defence City та їх службових осіб потребуватимуть погодження Генерального прокурора.

У новій статті 616-1 КПК встановлюється, що у період дії воєнного стану і протягом 3 років після його завершення досудове розслідування стосовно юридичних осіб з Defence City та їх службових осіб здійснюється з урахуванням наступних особливостей.

1) Відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами юросіб з Defence City, вносяться до ЄРДР Генпрокурором (в. о. Генпрокурора).

Органи досудового розслідування, прокурор, слідчий суддя перед прийняттям процесуальних та судових рішень в межах досудового розслідування зобов’язані перевіряти відомості щодо включення юрособи до Переліку Defence City.

2) Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, відсторонення від посади, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, про арешт майна, про проведення обшуку, про порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи службової особи юридичних осіб з Переліку Defence City, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути погоджені Генеральним прокурором (в. о. Генпрокурора).

Розгляд таких клопотань, крім клопотань про застосування НСДР, здійснюється слідчим суддею, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею ВАКС. Такі клопотання розглядаються за обов’язкової участі особи, щодо якої вони подані, або її захисника.

Слідчий суддя зобов’язаний завчасно повідомити особу про розгляд клопотання, крім клопотання про застосування НСРД або обшуку. Ухвали за результатами розгляду таких клопотань можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у випадках, передбачених КПК.

3) Повідомлення про підозру службовій особі юридичної особи з Переліку Defence City, здійснюється за погодженням Генпрокурора (в. о. Генпрокурора).

4) У разі якщо до моменту включення юридичної особи до Переліку Defence City до її службових осіб були застосовані заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені підпунктами 3, 4, 6-9 частини 2 статті 131 КПК, така юридична особа протягом 30 днів з дня включення до вказаного Переліку має право звернутися до Генпрокурора з клопотанням про перегляд застосованого заходу, яке розглядається Генпрокурором не пізніше 5 днів з моменту його надходження. Рішення, прийняте за результатами розгляду такого клопотання, може бути оскаржене до суду.

У разі якщо до моменту включення юридичної особи до Переліку Defence City до неї було застосовано додаткові (нефінансові) заходи кримінально-правового характеру, строк дії яких не закінчився, то такі заходи кримінально-правового характеру підлягають припиненню судом, який ухвалив відповідне судове рішення про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, на підставі ч. 4 статті 96-4 КК за клопотанням юридичної особи, яке розглядається не пізніше 5 днів з моменту його надходження.

Нагадаємо, для підприємств-резидентів Defence City також буде передбачено:

захист інформації

податкові пільги до 1 січня 2036 року – звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.

спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій;

можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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