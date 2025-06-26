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Пішов з життя колишній мер Одеси Руслан Боделан

16:13, 26 червня 2025
Руслан Боделан був мером Одеси з 1998 по 2005 рік.
Пішов з життя колишній мер Одеси Руслан Боделан
Фото: Думська
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На 84-му році життя пішов із життя Руслан Боделан, колишній міський голова Одеси. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси – він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні», – зазначив Кіпер.

Руслан Боделан був мером Одеси з 1998 по 2005 рік. Раніше він очолював Одеську ОДА, а також був народним депутатом Верховної Ради України I та II скликань.

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