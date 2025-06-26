Ушел из жизни бывший мэр Одессы Руслан Боделан

Руслан Боделан был мэром Одессы с 1998 по 2005 год.

Фото: Думська

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На 84-м году жизни ушел из жизни Руслан Боделан, бывший городской голова Одессы. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Его жизнь была тесно связана с историей Одессы - он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении», - отметил Кипер.

Руслан Боделан был мэром Одессы с 1998 по 2005 год. Ранее он возглавлял Одесскую ОГА, а также был народным депутатом Верховной Рады Украины I и II созывов.

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