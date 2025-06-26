Александр Петришин принял участие в Форуме по вопросам демократии, верховенства права и независимости судебной власти

Форум собрал ведущих экспертов, представителей конституционных и верховных судов, а также ключевых европейских институтов, деятельность которых направлена на укрепление демократии, утверждение верховенства права и обеспечение независимости судебной власти.

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В среду, 25 июня, исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин принял участие в Форуме высокого уровня, организованном Институтом европейского права по вопросам демократии и независимости судей (European Law Institute, ELI), посвященном вопросам демократии, верховенства права и независимости судебной власти. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Форум собрал ведущих экспертов, представителей конституционных и верховных судов, а также ключевых европейских институтов, деятельность которых направлена на укрепление демократии, утверждение верховенства права и обеспечение независимости судебной власти.

В центре внимания участников мероприятия было обсуждение Хартии ELI об основополагающих конституционных принципах европейской демократии и Европейских стандартов независимости судебной власти ELI–Mount Scopus. Эти документы содержат всесторонний анализ ключевых конституционных тенденций в государствах — членах Европейского Союза, а также комплекс рекомендаций по обеспечению независимости судебной власти в соответствии с международными стандартами.

Мероприятие открыл директор Института европейского права, профессор Университета Фрибура (Швейцария), доктор Паскаль Пишонназ. Председательствовал на Форуме второй заместитель директора Института, председатель палаты по рассмотрению гражданских дел Апелляционного суда Англии и Уэльса, руководитель отдела гражданского правосудия Великобритании сэр Джеффри Вос.

К участникам Форума в формате видеообращения обратился Комиссар ЕС по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защите прав потребителей Майкл Макграт. С ключевым докладом выступил Николаас Бел, заместитель руководителя отдела по вопросам верховенства права Европейской комиссии.

В рамках дискуссии своим видением и практическими наработками поделились ведущие европейские ученые и эксперты, среди которых: профессор Кембриджского университета, доктор София Тюренн, профессор Европейского университетского института во Флоренции, доктор Элиз Мьюир, профессор, основатель и директор Люксембургского центра европейского права Такис Тридимас, а также специалисты по конституционализму и судебной независимости из различных стран Европы.

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