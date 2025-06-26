Олександр Петришин взяв участь у Форумі з питань демократії, верховенства права та незалежності судової влади

Форум зібрав провідних експертів, представників конституційних і верховних судів, а також ключових європейських інституцій, діяльність яких спрямована на зміцнення демократії, утвердження верховенства права та гарантування незалежності судової влади.

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У середу, 25 червня, виконувач обов’язків голови Конституційного Суду України Олександр Петришин взяв участь у Форумі високого рівня, організованому Інститутом європейського права з питань демократії та суддівської незалежності (European Law Institute, ELI), присвяченому питанням демократії, верховенства права та незалежності судової влади. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Форум зібрав провідних експертів, представників конституційних і верховних судів, а також ключових європейських інституцій, діяльність яких спрямована на зміцнення демократії, утвердження верховенства права та гарантування незалежності судової влади.

У центрі уваги учасників заходу було обговорення Хартії ELI про основоположні конституційні принципи європейської демократії та Європейських стандартів незалежності судової влади ELI–Mount Scopus. Ці документи містять ґрунтовний аналіз ключових конституційних тенденцій у державах-членах Європейського Союзу, а також комплекс рекомендацій щодо гарантування незалежності судової влади відповідно до міжнародних стандартів.

Захід відкрив Директор Інституту європейського права, професор Університету Фрібура (Швейцарія), доктор Паскаль Пішонназ. Головував на Форумі другий заступник директора Інституту, Голова палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Англії та Уельсу, керівник відділу цивільного правосуддя Великої Британії сер Джеффрі Вос.

До учасників Форуму у форматі відеозвернення звернувся Комісар ЄС з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів Майкл Макґрат. З ключовою доповіддю виступив Ніколаас Бел, заступник керівника відділу з питань верховенства права Європейської комісії.

У межах дискусії своїм баченням і практичними напрацюваннями поділилися провідні європейські науковці та експерти, серед яких: професорка Кембриджського університету, докторка Софі Тюренн, професорка Європейського університетського інституту у Флоренції, докторка Еліз Мьюїр, професор, засновник та директор Люксембурзького центру європейського права Такіс Трідімас, а також фахівці з конституціоналізму та судової незалежності з різних країн Європи.

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