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У Британії жінка 20 років працювала психіатром з фальшивим дипломом

22:38, 26 червня 2025
У її документах про освіту навіть були граматичні помилки.
У Британії жінка 20 років працювала психіатром з фальшивим дипломом
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У Великій Британії жінка 20 років працювала психіатром, використовуючи підроблений диплом лікаря. Про це повідомляє BBC.

62-річну Жолію Алемі зобов’язали відшкодувати понад 406 тисяч фунтів стерлінгів (понад 22 мільйони гривень) за шахрайство у сфері медицини.

Уродженка Ірану, в 1990-х роках виїхала до Нової Зеландії, де вступила на медичний факультет. Однак навчання припинила після першого курсу. Згодом вона виготовила фальшиві документи, в яких навіть були граматичні помилки, і 1995 року надала їх до Генеральної медичної ради Великої Британії (GMC).

Попри очевидні порушення, GMC видала їй ліцензію лікарки, скориставшись прогалинами в законодавстві, яке тоді дозволяло медикам зі Співдружності працювати без додаткових іспитів. Алемі не проходила тест PLAB, обов’язковий для іноземних лікарів.

За понад 20 років у Національній службі охорони здоров’я Великої Британії (NHS) Алемі заробила понад 1,2 мільйона фунтів. Прокуратура наголосила: вона не лише шахрайським чином витрачала державні кошти, а й могла наражати на ризик сотні пацієнтів.

Суддя Гіларі Менлі окремо закликала провести розслідування щодо того, як GMC могла прийняти настільки очевидно фальшиві документи.

Ще 2018 року Алемі вперше засудили до 5 років ув’язнення за підробку заповіту та спробу заволодіти нерухомістю і грошима померлої жінки. 2023-го суд у Манчестері виніс новий вирок — 7 років позбавлення волі за 20 епізодів підроблення документів.

Наразі суд зобов’язав жінку виплатити компенсацію NHS. Якщо вона цього не зробить, її термін ув’язнення буде продовжено ще на 2,5 роки.

Після скандалу GMC почала масштабну перевірку близько 3000 ліцензій лікарів-іноземців, які вони отримали в 1990-х роках.

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суд Великобританія Велика Британія

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