Брав 2% від суми — викрили митника, який допомагав вивозити з країни валюту

Наразі задокументовано три епізоди отримання неправомірної вигоди на загальну суму 8000 доларів.

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Правоохоронці викрили та повідомили про підозру головному державному інспектору-кінологу управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил одного з територіальних органів Держмитслужби за фактами одержання неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваний забезпечував безперешкодне вивезення громадянами іноземної валюти без процедури декларування. За свої «послуги» митник отримував 2% від суми іноземної валюти, яка планувалась до перевезення.

Правоохоронці викрили працівника митниці під час одержання чергового відкату. Наразі задокументовано три епізоди отримання неправомірної вигоди на загальну суму 8000 доларів США.

У ОГП додали, що вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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