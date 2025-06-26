Брал 2% от суммы — разоблачили таможенника, который помогал вывозить валюту из страны

В настоящее время задокументировано три эпизода получения неправомерной выгоды на общую сумму 8000 долларов.

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Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении главному государственному инспектору-кинологу управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил одного из территориальных органов Гостаможслужбы по фактам получения неправомерной выгоды.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый обеспечивал беспрепятственный вывоз иностранной валюты гражданами без процедуры декларирования. За свои «услуги» таможенник получал 2% от суммы иностранной валюты, которую планировалось перевезти.

Правоохранители задержали сотрудника таможни во время получения очередного отката. В настоящее время задокументировано три эпизода получения неправомерной выгоды на общую сумму 8000 долларов США.

В ОГП добавили, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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