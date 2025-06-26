Стало известно, начисляется ли индексация во время простоя

22:19, 26 июня 2025
Оплата времени простоя не носит постоянного характера, поэтому индексация на нее не начисляется согласно действующему порядку.
Должностные лица управления инспекционной деятельности в Запорожской области разъяснили, подлежит ли индексации оплата в период простоя.
Согласно п. 2 Порядка индексации денежных доходов населения, индексации подлежат денежные доходы граждан, полученные в гривне на территории Украины, которые не имеют разового характера:
- пенсии;
- стипендии;
- оплата труда наемных работников предприятий, учреждений, организаций в денежном выражении, которая включает оплату труда за выполненную работу согласно тарифным ставкам (должностным окладам) и сдельным расценкам, доплаты, надбавки, премии, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством, а также другие компенсационные выплаты, имеющие постоянный характер;
- денежное обеспечение военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава;
- размер алиментов, установленный судом в твердой денежной сумме;
- помощь по безработице, предоставляемая в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы;
- суммы возмещения ущерба, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья, а также суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение ущерба в случае потери кормильца, кроме ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве (с учетом выплат на необходимый уход за пострадавшим) и членам их семей.
Оплата времени простоя, предусмотренная ст. 113 КЗоТ, к постоянным выплатам не относится, поэтому индексации не подлежит.
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