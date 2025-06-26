Стало известно, начисляется ли индексация во время простоя

Оплата времени простоя не носит постоянного характера, поэтому индексация на нее не начисляется согласно действующему порядку.

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Должностные лица управления инспекционной деятельности в Запорожской области разъяснили, подлежит ли индексации оплата в период простоя.

Согласно п. 2 Порядка индексации денежных доходов населения, индексации подлежат денежные доходы граждан, полученные в гривне на территории Украины, которые не имеют разового характера:

пенсии;

стипендии;

оплата труда наемных работников предприятий, учреждений, организаций в денежном выражении, которая включает оплату труда за выполненную работу согласно тарифным ставкам (должностным окладам) и сдельным расценкам, доплаты, надбавки, премии, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством, а также другие компенсационные выплаты, имеющие постоянный характер;

денежное обеспечение военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава;

размер алиментов, установленный судом в твердой денежной сумме;

помощь по безработице, предоставляемая в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы;

суммы возмещения ущерба, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья, а также суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение ущерба в случае потери кормильца, кроме ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве (с учетом выплат на необходимый уход за пострадавшим) и членам их семей.

Оплата времени простоя, предусмотренная ст. 113 КЗоТ, к постоянным выплатам не относится, поэтому индексации не подлежит.

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