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Стало известно, начисляется ли индексация во время простоя

22:19, 26 июня 2025
Оплата времени простоя не носит постоянного характера, поэтому индексация на нее не начисляется согласно действующему порядку.
Стало известно, начисляется ли индексация во время простоя
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Должностные лица управления инспекционной деятельности в Запорожской области разъяснили, подлежит ли индексации оплата в период простоя.

Согласно п. 2 Порядка индексации денежных доходов населения, индексации подлежат денежные доходы граждан, полученные в гривне на территории Украины, которые не имеют разового характера:

  • пенсии;
  • стипендии;
  • оплата труда наемных работников предприятий, учреждений, организаций в денежном выражении, которая включает оплату труда за выполненную работу согласно тарифным ставкам (должностным окладам) и сдельным расценкам, доплаты, надбавки, премии, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством, а также другие компенсационные выплаты, имеющие постоянный характер;
  • денежное обеспечение военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава;
  • размер алиментов, установленный судом в твердой денежной сумме;
  • помощь по безработице, предоставляемая в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы;
  • суммы возмещения ущерба, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья, а также суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение ущерба в случае потери кормильца, кроме ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве (с учетом выплат на необходимый уход за пострадавшим) и членам их семей.

Оплата времени простоя, предусмотренная ст. 113 КЗоТ, к постоянным выплатам не относится, поэтому индексации не подлежит.

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Гоструда трудовые отношения

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