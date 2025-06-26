Практика судов
  1. В Украине

Как работнику проверить оформление трудовых отношений — разъяснение

22:00, 26 июня 2025
Узнать наличие трудовых отношений, уплату взносов и страховой стаж можно самостоятельно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда.
Как работнику проверить оформление трудовых отношений — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, как работнику проверить оформление трудовых отношений.

Страховой стаж и своевременная уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование гарантируют работникам социальную защиту: оплату больничных, помощь в случае безработицы, несчастного случая, профессионального заболевания, а также право на достойную пенсию.

Страховой стаж — это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.

Если работодатель имеет наемных работников, он на общих основаниях обязан ежемесячно уплачивать за них единый взнос в размере 22 % от базы начисления (заработной платы, вознаграждения за выполнение работ или оказание услуг).

Электронная трудовая книжка — это цифровой аналог бумажной трудовой книжки. Ее внедрение совершенствует учет трудовой деятельности наемных работников, уменьшает бумажный документооборот и связанные с этим риски потери или повреждения документов.

Также такая современная система позволяет работникам в любое время проверить свой страховой стаж, а в будущем — автоматически выйти на пенсию без визита в Пенсионный фонд Украины.

Проверить оформление трудовых отношений, своевременность и полноту уплаты страховых взносов, а также свой страховой стаж возможно самостоятельно, не выходя из дома.

Для того чтобы проверить факт уплаты взносов и приобретенный страховой стаж, необходимо войти в личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ:

- зайдите на портал электронных услуг ПФУ или загрузите мобильное приложение «Пенсионный фонд» (Google Play и iOS);

- авторизуйтесь в личном кабинете удобным способом:

  • через квалифицированную электронную подпись (КЭП) — можно получить в ГНС;
  • путем идентификации через GovID — с помощью MobileID или BankID;
  • по логину и паролю — можно получить в ПФУ;

- выберите раздел «Данные из Реестра застрахованных лиц», где хранятся:

  • персональные данные;
  • информация о заработной плате;
  • электронная трудовая книжка;
  • листы нетрудоспособности и др.;

- при необходимости актуализируйте данные;

- предоставьте согласие на дистанционное информирование по номеру телефона или на электронную почту и получайте уведомления об уплате работодателем единого взноса и приобретенном страховом стаже.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Пенсионный фонд ГНС трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о компенсации инвестиций через налоги

Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через налоги, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.

Служба судебной охраны оказалась в кадровом кризисе – не хватает более 60% личного состава

Каждый месяц увольняются 20-25 сотрудников Судебной охраны, а заработная плата составляет менее 15 тысяч гривен в месяц.

Мужчина не смог доказать, что 12 лет не знал о заключении его женой договора дарения, а не договора купли-продажи – что решил Верховный Суд

Верховный Суд указал, что истец должен был доказать невозможность узнать о заключении притворной сделки раньше.

Кабмин в изменениях в бюджет предлагает предусмотреть 1,7 млн расходов на еще не созданный Специализированный административный суд

Отбор судей нового Специализированного административного суда может занять не один год, сам суд не создан как юрлицо, но правительство уже предусмотрело на него в изменениях в бюджет 1,76 млн грн расходов.

Предприятия из перечня Минобороны Defence City получат гарантии защиты от уголовного преследования

Для предприятий, которых Минобороны включит в перечень Defence City, выполнение оборонного контракта будет считаться обстоятельством, исключающим уголовную противоправность деяния – Арахамия, Гетманцев и другие зарегистрировали пакет законопроектов, предусматривающий изменения в УК и УПК.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду