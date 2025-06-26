Как работнику проверить оформление трудовых отношений — разъяснение

Узнать наличие трудовых отношений, уплату взносов и страховой стаж можно самостоятельно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда.

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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, как работнику проверить оформление трудовых отношений.

Страховой стаж и своевременная уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование гарантируют работникам социальную защиту: оплату больничных, помощь в случае безработицы, несчастного случая, профессионального заболевания, а также право на достойную пенсию.

Страховой стаж — это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.

Если работодатель имеет наемных работников, он на общих основаниях обязан ежемесячно уплачивать за них единый взнос в размере 22 % от базы начисления (заработной платы, вознаграждения за выполнение работ или оказание услуг).

Электронная трудовая книжка — это цифровой аналог бумажной трудовой книжки. Ее внедрение совершенствует учет трудовой деятельности наемных работников, уменьшает бумажный документооборот и связанные с этим риски потери или повреждения документов.

Также такая современная система позволяет работникам в любое время проверить свой страховой стаж, а в будущем — автоматически выйти на пенсию без визита в Пенсионный фонд Украины.

Проверить оформление трудовых отношений, своевременность и полноту уплаты страховых взносов, а также свой страховой стаж возможно самостоятельно, не выходя из дома.

Для того чтобы проверить факт уплаты взносов и приобретенный страховой стаж, необходимо войти в личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ:

- зайдите на портал электронных услуг ПФУ или загрузите мобильное приложение «Пенсионный фонд» (Google Play и iOS);

- авторизуйтесь в личном кабинете удобным способом:

через квалифицированную электронную подпись (КЭП) — можно получить в ГНС;

путем идентификации через GovID — с помощью MobileID или BankID;

по логину и паролю — можно получить в ПФУ;

- выберите раздел «Данные из Реестра застрахованных лиц», где хранятся:

персональные данные;

информация о заработной плате;

электронная трудовая книжка;

листы нетрудоспособности и др.;

- при необходимости актуализируйте данные;

- предоставьте согласие на дистанционное информирование по номеру телефона или на электронную почту и получайте уведомления об уплате работодателем единого взноса и приобретенном страховом стаже.

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