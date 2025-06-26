Как работнику проверить оформление трудовых отношений — разъяснение

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, как работнику проверить оформление трудовых отношений.
Страховой стаж и своевременная уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование гарантируют работникам социальную защиту: оплату больничных, помощь в случае безработицы, несчастного случая, профессионального заболевания, а также право на достойную пенсию.
Страховой стаж — это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.
Если работодатель имеет наемных работников, он на общих основаниях обязан ежемесячно уплачивать за них единый взнос в размере 22 % от базы начисления (заработной платы, вознаграждения за выполнение работ или оказание услуг).
Электронная трудовая книжка — это цифровой аналог бумажной трудовой книжки. Ее внедрение совершенствует учет трудовой деятельности наемных работников, уменьшает бумажный документооборот и связанные с этим риски потери или повреждения документов.
Также такая современная система позволяет работникам в любое время проверить свой страховой стаж, а в будущем — автоматически выйти на пенсию без визита в Пенсионный фонд Украины.
Проверить оформление трудовых отношений, своевременность и полноту уплаты страховых взносов, а также свой страховой стаж возможно самостоятельно, не выходя из дома.
Для того чтобы проверить факт уплаты взносов и приобретенный страховой стаж, необходимо войти в личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ:
- зайдите на портал электронных услуг ПФУ или загрузите мобильное приложение «Пенсионный фонд» (Google Play и iOS);
- авторизуйтесь в личном кабинете удобным способом:
- выберите раздел «Данные из Реестра застрахованных лиц», где хранятся:
- при необходимости актуализируйте данные;
- предоставьте согласие на дистанционное информирование по номеру телефона или на электронную почту и получайте уведомления об уплате работодателем единого взноса и приобретенном страховом стаже.
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