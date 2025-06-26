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Як працівнику перевірити оформлення трудових відносин — роз’яснення

22:00, 26 червня 2025
Дізнатися про наявність трудових відносин, сплату внесків та страховий стаж можна самостійно через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду.
Як працівнику перевірити оформлення трудових відносин — роз’яснення
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Головне управління ДПС у Дніпропетровській області роз’яснило, як працівнику перевірити оформлення трудових відносин.

Страховий стаж і своєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гарантують працівникам соціальний захист: оплату лікарняних, допомогу на випадок безробіття, нещасного випадку, професійного захворювання, а також право на гідну пенсію.

Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо роботодавець має найманих працівників, він на загальних підставах зобов’язаний щомісяця сплачувати за них єдиний внесок у розмірі 22 % від бази нарахування (заробітної плати, винагороди за виконання робіт або надання послуг).

Електронна трудова книжка – це цифровий аналог паперової трудової книжки. Її впровадження удосконалює облік трудової діяльності найманих працівників, зменшує паперовий документообіг і пов’язані з цим ризики втрати чи пошкодження документів.

Також така сучасна система дає змогу працівникам будь-коли перевірити свій страховий стаж, а у майбутньому – автоматично вийти на пенсію без візиту до Пенсійного фонду України.

Перевірити оформлення трудових відносин, своєчасність і повноту сплати страхових внесків та свій страховий стаж можливо самостійно, не виходячи з дому.

Для того, щоб перевірити факт сплати внесків та набутий страховий стаж необхідно увійти до особистого кабінету на порталі електронних послуг ПФУ:

- зайдіть на портал електронних послуг ПФУ або завантажте мобільний додаток «Пенсійний фонд» (Google Play та iOS);

- авторизуйтеся в особистому кабінеті зручним способом:

  • за кваліфікованим електронним підписом (КЕП) – можна отримати в ДПС;
  • шляхом ідентифікації за GovID – за допомогою MobileID або BankID;
  • за логіном і паролем – можна отримати в ПФУ;

- оберіть розділ «Дані з Реєстру застрахованих осіб», де зберігаються:

  • персональні дані;
  • інформація про заробітну плату;
  • електронна трудова книжка;
  • листки непрацездатності тощо;

- за необхідності актуалізуйте дані;

- надайте згоду на дистанційне інформування за номером телефону або на електронну пошту та отримуйте повідомлення про сплату роботодавцем єдиного внеску і набутий страховий стаж.

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Пенсійний фонд ДПС трудові відносини

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