Випускниця з Миргорода склала НМТ на максимальні 800 балів — чотири предмети по 200

Дар’я Нечепаєва підготувалася до тесту самостійно, без репетиторів.

Дар’я Нечепаєва. фото надані О. Нечепаєва (Суспільне)

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Учениця Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка Дар’я Нечепаєва здобула максимальні 800 балів на національному мультипредметному тесті (НМТ) — по 200 з української мови, математики, історії України та біології.

У коментарі Суспільному дівчина зізналася, що результат став приємною несподіванкою: «Для мене це було несподівано. Я очікувала високі результати, але не думала, що буде рівно 800. Ретельніше я готувалася до біології, бо це мій майбутній профіль. А от мова, математика та історія були комфортними».

Дар’я зазначає, що готувалася до НМТ самостійно, без репетиторів, поступово і системно. Допомогли як шкільна база, так і участь у пробних тестах.

«Мені допомогло те, що я займалася поступово, системно. Дуже вдячна вчителям нашого ліцею, вони справді дали якісну підготовку. Але до тестів я самостійно готувалася», — розповіла дівчина.

У майбутньому дівчина планує вступати до українського вишу й обрати напрям біотехнологій або біохімії.

Минулого року максимальний результат 800 балів по всій країні здобули лише троє учнів. У 2025-му Дар’я стала однією з небагатьох, хто повторив цей успіх.

Раніше повідомлялося, що у випускника на НМТ виявили шпаргалку з таблицею множення — здивував усіх організаторів.

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