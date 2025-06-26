Выпускница из Миргорода сдала НМТ на максимальные 800 баллов — четыре предмета по 200

Дарья Нечепаева подготовилась к тесту самостоятельно, без репетиторов.

Дарья Нечепаева. фото предоставлены О. Нечепаева (Суспільне)

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Ученица Миргородского лицея имени Тараса Шевченко Дарья Нечепаева набрала максимальные 800 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ) — по 200 баллов по украинскому языку, математике, истории Украины и биологии.

В комментарии «Суспільному» девушка призналась, что результат стал приятной неожиданностью:

«Для меня это было неожиданно. Я ожидала высоких результатов, но не думала, что будет ровно 800. Тщательнее я готовилась к биологии, потому что это мой будущий профиль. А вот язык, математика и история были комфортными».

Дарья отмечает, что готовилась к НМТ самостоятельно, без репетиторов, постепенно и системно. Помогли как школьная база, так и участие в пробных тестах.

«Мне помогло то, что я занималась постепенно, системно. Очень благодарна учителям нашего лицея — они действительно дали качественную подготовку. Но к тестам я готовилась самостоятельно», — рассказала девушка.

В будущем она планирует поступать в украинский вуз и выбрать направление биотехнологий или биохимии.

В прошлом году максимальный результат в 800 баллов по всей стране набрали только трое учеников. В 2025 году Дарья стала одной из немногих, кто повторил этот успех.

Ранее сообщалось, что у выпускника на НМТ обнаружили шпаргалку с таблицей умножения – удивил всех организаторов.

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