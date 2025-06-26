Жилье в Барселоне, земля и Lexus — бывшего заммэра Днепра подозревают в незаконном обогащении

Бывшего заместителя мэра Днепра также подозревают в недостоверном декларировании.

Фото: nazk.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывшему заместителю городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Днепровского горсовета сообщено о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию на сумму 47 млн грн и в незаконном обогащении на 8 млн грн.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что при проверке декларации за 2022 год были установлены признаки недостоверных сведений на более чем 23 млн грн, а в декларации за 2023 год — на более чем 24 млн грн.

В обеих декларациях декларант не указал сведения о «бывшей» жене и ее имуществе общей стоимостью более 23 млн грн, в том числе приобретенном с признаками незаконного обогащения на сумму свыше 8 млн грн. Речь идет о:

трех жилых помещениях и трех склад-паркингах в Барселоне, Испания;

квартире в Днепре;

коммерческих помещениях (торговые павильоны, гаражи и т. д.) в Днепре;

ряде земельных участков в Днепре и Ивано-Франковской области;

автомобиле LEXUS RX 350 2021 года выпуска;

корпоративных правах в трех обществах с ограниченной ответственностью.

НАЗК установило, что женщина приобрела эти объекты после развода, и большинство — сразу после назначения декларанта на должность заместителя мэра.

«Например, квартиру в Днепре за 4 млн грн она купила через месяц после официального развода. При этом она не имела финансовой возможности совершить такие расходы исключительно за счет собственных средств, полученных из законных источников», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что по ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а также наложен арест на незаконно приобретенное имущество. В связи с уклонением от органа досудебного расследования за пределами Украины его объявлено в международный розыск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.