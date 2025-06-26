У выпускника на НМТ обнаружили шпаргалку с таблицей умножения – удивил всех организаторов

Во время НМТ-2025 один из участников пытался воспользоваться шпаргалкой с табличкой умножения.

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Во время НМТ-2025 организаторы зафиксировали несколько случаев нарушений, один из которых привлек особое внимание. Как сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко, у одного из участников была обнаружена шпаргалка с таблицей умножения.

«Были очень странные ситуации для нас. Например, у одного из нарушителей обнаружили шпаргалку, но то, что было на этой шпаргалке, удивило абсолютно всех организаторов оценивания. Это была таблица умножения», — рассказала Вакуленко в эфире телемарафона.

По ее словам, этот случай заставляет задуматься о реальном уровне базовых знаний у части школьников и об эффективности обучения в начальной школе: «Здесь действительно стоит задуматься о том, что является основой обучения и как обеспечить усвоение базовых знаний и навыков в рамках каждого из учебных предметов».

Такие случаи — единичные. Вакуленко отмечает, что нарушители на НМТ встречаются ежегодно, но их количество остается незначительным.

Ранее Вакуленко заявляла, что если поступающий не способен выполнить задание на уровне 5-7 классов школы, то нужно подождать с высшим образованием и наверстать школьные программы.

«На мой взгляд, если абитуриент или абитуриент не способны выполнить задачи 5, 6, 7 классов, то наверняка нужно немного подождать с высшим образованием и нужно наверстать школьные программы для того, чтобы комфортно себя чувствовать в заведениях высшего образования», - подчеркнула директор УЦОКО, передает «Интерфакс-Украина».

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