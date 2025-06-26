В Минобороны сообщили, что Резерв+ возобновил работу и объяснили причину сбоя

В Минобороны назвали причину сбоя приложения Резерв+.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 26 июня пользователи Резерв+ сообщили о сбое в работе мобильного приложения.

Впоследствии заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что приложение Резерв+ возобновило работу. Об этом она написала в комментариях в соцсети X.

Дополнительно в цифровой команде Минобороны объяснили изданию DOU, что причиной сбоя стала чрезмерная нагрузка на систему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.