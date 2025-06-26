«У нас техническая проблема» — в приложении Резерв+ произошел сбой

Приложение выдает ошибку при входе, а в Минобороны уверяют, что его работа в скором времени будет возобновлена.

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26 июня пользователи Резерв+ сообщили о сбое в работе мобильного приложения.

Так, украинцы столкнулись с трудностями при попытке входа в приложение. В частности, на экранах некоторых устройств появляется сообщение: «У нас техническая проблема».

Пользователи утверждают, что ошибка появляется второй день подряд.

Пока неизвестно, что именно стало причиной сбоя в работе приложения.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что проблемой уже занимаются разработчики, и приложение в ближайшее время заработает в стабильном режиме.

ОБНОВЛЕНО:

В Минобороны отреагировали на трудности в работе приложения «Резерв+».

«В настоящее время наблюдаются технические перебои в работе приложения Резерв+. Наши специалисты уже работают над устранением проблемы – ожидается, что в течение нескольких часов система стабилизируется.

В случае необходимости советуем воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа», — отметили в ведомстве.

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