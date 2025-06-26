Во Львовской области автомобиль патрульной полиции сбил подростка на трассе — началось расследование, видео

Машина патрульных сбила парня, который переходил дорогу — его госпитализировали, обстоятельства выясняют следователи.

Иллюстративное фото

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Во Львовской области автомобиль патрульных сбил на трассе несовершеннолетнего парня. Правоохранители начали служебное расследование.

В патрульной полиции Львовской области уточняют, что ДТП произошло возле села Красов на трассе Киев–Чоп.

Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, как полицейская машина с проблесковыми маячками сбивает парня, который переходил дорогу.

Пострадавшего госпитализировали. На месте происшествия работают следователи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В полиции добавили, что инициировано служебное расследование.

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