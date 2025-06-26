На Львівщині автомобіль патрульної поліції збив підлітка на трасі — почалося розслідування, відео

Машина патрульних збила хлопця, який переходив дорогу — його госпіталізували, обставини з’ясовують слідчі.

Ілюстративне фото

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На Львівщині автомобіль патрульних збив на трасі неповнолітнього хлопця. Правоохоронці почали службове розслідування.

У патрульній поліції Львівської області зазначають, що ДТП сталося біля села Красів Львівської області на трасі Київ-Чоп.

Відео оприлюднили в соцмережах. На кадрах видно, як хлопця, який переходив дорогу, збила поліцейська автівка, яка їхала із проблисковими маячками.

Постраждалого хлопця госпіталізували. На місці події працюють слідчі.

Обставини події встановлюються. У поліції додали, що ініційовано службове розслідування.

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