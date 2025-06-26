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В Італії в липні відбудеться конференція з відновлення України

09:06, 26 червня 2025
Президент Володимир Зеленський анонсував нову конференцію з відновлення України 10-11 липня.
В Італії в липні відбудеться конференція з відновлення України
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На 10-11 липня в Італії проведуть міжнародну конференцію з відновлення України. Про це заявив Президент Володимир Зеленського під час засідання ПАРЄ.

Лідери країн-партнерів зберуться разом, щоб обговорити стратегії відбудови України після війни.

«Щодо стратегічної програми, я маю на увазі, що 10 і 11 липня ми проведемо дуже хорошу зустріч в Італії під керівництвом нашого доброго друга України, прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. І ми проведемо зустріч з лідерами там», — сказав Глава держави.

Президент наголосив на важливості участі європейських підприємств і приватного сектору, а також на необхідності фінансування різних установ у відновленні України після російських атак.

Як вказується на сайті Ukraine Recovery Conference, це буде четверта конференція з питань відновлення України, що продовжуватиме серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України з початку повномасштабної війни агресії Росії проти України.

Головними темами конференції будуть:

  • бізнес - залучення приватного сектору до відбудови та економічного зростання;
  • людський капітал для України;
  • відновлення регіонів;
  • вступ до ЄС та пов'язані з цим реформи.

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Україна Італія війна

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