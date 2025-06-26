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26 червня — яке сьогодні свято та головні події

08:30, 26 червня 2025
В Україні святкують День кримськотатарського прапора.
26 червня — яке сьогодні свято та головні події
Фото: Shutterstock
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У четвер, 26 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Так, в Україні відзначають День кримськотатарського прапора. 

Прапор кримських татар є національною символікою. Це полотно небесного (блакитного) кольору, у лівому верхньому куті із золотим знаком влади – тамгою. Колір  позначає чисте небо, мир, а однотонне тло – єдність народу.

Кримськотатарський прапор був запроваджений у грудні 1917 року першим Курултаєм кримськотатарського народу в Бахчисараї.

За радянських часів, коли кримськотатарський народ зазнав репресій, прапор не використовувався.

Прапор був відновлений 30 червня 1991 року в Сімферополі другим Курултаєм кримськотатарського народу.

Також сьогодні - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Подія була створена 1987 року за ініціативи Генасамблеї ООН, щоб підвищити обізнаність людей та вирішити проблему вживання наркотиків в світі. 

26 червня святкують День косметолога. Спочатку це свято було популярним лише в США, але згодом вийшло за межі країни. Саме слово "косметологія" почали вживати ще в 20-х роках минулого століття, якщо перекласти його з грецької, то воно означає "мистецтво прикрашати".

Крім цього, сьогодні - Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Саме цього дня 1987 року набула чинності Конвенція проти жорстоких тортур.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Давида, що в Солуні. 

Пам’ятні події:

  • 1906 - Стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;
  • 1919 - Вийшов перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз";
  • 1925 - Прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";
  • 1945 - На конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об'єднаних Націй;
  • 1960 - Проголошено незалежність Мадагаскару;
  • 2006 - У Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна - Швейцарія в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України;
  • 2012 - Чорногорія офіційно розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу.

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