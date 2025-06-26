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26 июня — какой сегодня праздник и главные события

08:30, 26 июня 2025
В Украине отмечают День крымскотатарского флага.
26 июня — какой сегодня праздник и главные события
Фото: Shutterstock
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В четверг, 26 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошли несколько важных событий.

Так, в Украине отмечают День крымскотатарского флага.

Флаг крымских татар является национальной символикой. Это полотнище небесного (голубого) цвета с золотым знаком власти — тамгой — в левом верхнем углу. Цвет символизирует чистое небо, мир, а однотонный фон — единство народа.

Крымскотатарский флаг был утвержден в декабре 1917 года первым Курултаем крымскотатарского народа в Бахчисарае.

В советское время, когда крымскотатарский народ подвергался репрессиям, флаг не использовался.

Флаг был восстановлен 30 июня 1991 года в Симферополе вторым Курултаем крымскотатарского народа.

Также сегодня — Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Этот день был учрежден в 1987 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с целью повышения осведомленности и решения проблемы употребления наркотиков в мире.

26 июня празднуют День косметолога. Сначала этот праздник был популярен только в США, но со временем вышел за пределы страны. Само слово «косметология» начали использовать еще в 1920-х годах прошлого века, а в переводе с греческого оно означает «искусство украшать».

Кроме того, сегодня — Международный день в поддержку жертв пыток. Именно в этот день в 1987 году вступила в силу Конвенция против жестоких пыток.

Верующие чтят память преподобного Давида Солунского.

Памятные события:

  • 1906 — Стартовали первые в истории автомобильные гонки Гран-при Франции;
  • 1919 — Вышел первый номер газеты New York Daily News;
  • 1925 — Премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка»;
  • 1945 — На конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписали Устав Организации Объединенных Наций;
  • 1960 — Провозглашена независимость Мадагаскара;
  • 2006 — В Кельне состоялся матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Украина — Швейцария, в котором в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 победила сборная Украины;
  • 2012 — Черногория официально начала переговоры о вступлении в Европейский союз.

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