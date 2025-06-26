26 июня — какой сегодня праздник и главные события

В четверг, 26 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошли несколько важных событий.
Так, в Украине отмечают День крымскотатарского флага.
Флаг крымских татар является национальной символикой. Это полотнище небесного (голубого) цвета с золотым знаком власти — тамгой — в левом верхнем углу. Цвет символизирует чистое небо, мир, а однотонный фон — единство народа.
Крымскотатарский флаг был утвержден в декабре 1917 года первым Курултаем крымскотатарского народа в Бахчисарае.
В советское время, когда крымскотатарский народ подвергался репрессиям, флаг не использовался.
Флаг был восстановлен 30 июня 1991 года в Симферополе вторым Курултаем крымскотатарского народа.
Также сегодня — Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Этот день был учрежден в 1987 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с целью повышения осведомленности и решения проблемы употребления наркотиков в мире.
26 июня празднуют День косметолога. Сначала этот праздник был популярен только в США, но со временем вышел за пределы страны. Само слово «косметология» начали использовать еще в 1920-х годах прошлого века, а в переводе с греческого оно означает «искусство украшать».
Кроме того, сегодня — Международный день в поддержку жертв пыток. Именно в этот день в 1987 году вступила в силу Конвенция против жестоких пыток.
Верующие чтят память преподобного Давида Солунского.
Памятные события:
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