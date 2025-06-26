США могут ограничить доступ Конгресса к разведданным после утечки по ударам по Ирану, — Axios

Администрация Трампа планирует снизить объем секретной информации для Конгресса после того, как в СМИ попал отчет о якобы недостаточной эффективности атак на ядерные объекты Ирана.

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить объемы секретной информации, передаваемой Конгрессу, после утечки предварительной разведывательной оценки эффективности ударов по Ирану. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на четыре информированных источника.

Речь идет о предварительном аналитическом докладе Агентства военной разведки США (DIA), который был загружен в защищённую правительственную систему CAPNET для ознакомления членов Конгресса. На следующий день после публикации документа на платформе, СМИ — сначала CNN, а затем New York Times — обнародовали детали, свидетельствующие о том, что иранская ядерная программа пострадала лишь незначительно и была отброшена всего на несколько месяцев, несмотря на заявления Трампа о «полном уничтожении» объектов.

Издание отмечает, что утечка вызвала возмущение в Белом доме. Президент США и высокопоставленные представители администрации назвали доклад «неполным» и заявили, что его обнародование направлено на подрыв утверждений Трампа о том, что ядерные объекты Ирана были «уничтожены».

ФБР уже начало расследование. Кроме того, спецслужбы разрабатывают меры по усилению контроля над распространением секретной информации, включая возможное ограничение доступа к CAPNET.

По словам источников, документ был подготовлен менее чем за сутки после ударов и основывался в основном на анализе спутниковых снимков, а не на информации с места событий. Это была предварительная оценка лишь одного из 18 разведывательных агентств США, причём сам доклад содержал пометку о «низком уровне уверенности» в выводах.

В то же время, по отдельным данным израильских разведслужб, совместная операция США и Израиля нанесла Ирану «очень значительный ущерб», добавляет Axios.

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