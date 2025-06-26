США можуть обмежити доступ Конгресу до розвідданих після витоку щодо ударів по Ірану, — Axios

Адміністрація Трампа планує зменшити обсяг секретної інформації для Конгресу після того, як у ЗМІ потрапив звіт про нібито недостатню ефективність атак на ядерні об’єкти Ірану.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити обсяги секретної інформації, яку передають Конгресу, після витоку попередньої розвідувальної оцінки ефективності ударів по Ірану. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на чотири поінформовані джерела.

За даними, мова йде про попередню аналітичну доповідь Агентства військової розвідки США (DIA), що була завантажена на захищену урядову систему CAPNET для ознайомлення з нею членів Конгресу. Наступного дня після її появи на платформі ЗМІ — спершу CNN, а потім New York Times — опублікували деталі, які свідчили, що програма Ірану постраждала незначно й лише на кілька місяців, попри заяви Трампа про «знищення» об'єктів.

Видання вказує, що витік інформації викликав обурення у Білому домі. Президент США та високопосадовці адміністрації назвали доповідь «неповною» Вони заявили, що звіт є неповним, а його оприлюднення спрямоване на підрив заяв Трампа про те, що ядерні обʼєкти Ірану були «знищені».

ФБР уже розпочало розслідування. Крім того, спецслужби готують заходи для посилення контролю за обігом секретної інформації, зокрема планують обмежити доступ до CAPNET.

За словами джерел, документ був складений менш ніж за добу після ударів і базувався переважно на аналізі супутникових знімків, а не на інформації з місця подій. Це була попередня оцінка лише одного з 18 розвідувальних агентств США, при цьому сама доповідь містила застереження про «низький рівень впевненості» у висновках.

Водночас, за окремими даними ізраїльських розвідслужб, спільна операція США та Ізраїлю завдала Ірану «дуже значної шкоди», додає Axios.

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