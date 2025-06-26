Практика судів
  1. У світі

США можуть обмежити доступ Конгресу до розвідданих після витоку щодо ударів по Ірану, — Axios

08:12, 26 червня 2025
Адміністрація Трампа планує зменшити обсяг секретної інформації для Конгресу після того, як у ЗМІ потрапив звіт про нібито недостатню ефективність атак на ядерні об’єкти Ірану.
США можуть обмежити доступ Конгресу до розвідданих після витоку щодо ударів по Ірану, — Axios
Фото: Shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити обсяги секретної інформації, яку передають Конгресу, після витоку попередньої розвідувальної оцінки ефективності ударів по Ірану. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на чотири поінформовані джерела.

За даними, мова йде про попередню аналітичну доповідь Агентства військової розвідки США (DIA), що була завантажена на захищену урядову систему CAPNET для ознайомлення з нею членів Конгресу. Наступного дня після її появи на платформі ЗМІ — спершу CNN, а потім New York Times — опублікували деталі, які свідчили, що програма Ірану постраждала незначно й лише на кілька місяців, попри заяви Трампа про «знищення» об'єктів.

Видання вказує, що витік інформації викликав обурення у Білому домі. Президент США та високопосадовці адміністрації назвали доповідь «неповною» Вони заявили, що звіт є неповним, а його оприлюднення спрямоване на підрив заяв Трампа про те, що ядерні обʼєкти Ірану були «знищені».

ФБР уже розпочало розслідування. Крім того, спецслужби готують заходи для посилення контролю за обігом секретної інформації, зокрема планують обмежити доступ до CAPNET.

За словами джерел, документ був складений менш ніж за добу після ударів і базувався переважно на аналізі супутникових знімків, а не на інформації з місця подій. Це була попередня оцінка лише одного з 18 розвідувальних агентств США, при цьому сама доповідь містила застереження про «низький рівень впевненості» у висновках.

Водночас, за окремими даними ізраїльських розвідслужб, спільна операція США та Ізраїлю завдала Ірану «дуже значної шкоди», додає Axios.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін підготував зміни до закону про бюджет-2025 – кого вони торкнуться

Законопроект про зміни до держбюджету на 2025 рік стосується ЄСВ для військовослужбовців і поліцейських, прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів, повноважень Кабміну «перекидати» кошти на оборону.

«Ти психічно хвора, тебе потрібно лікувати», — суд покарав вчительку, яка цькувала ученицю за нетрадиційну сексуальну орієнтацію

Після публічного обговорення сексуальної орієнтації під час класної години, дівчина перестала відвідувати школу та почала погано вчитися, хоча була відмінницею.

На зустрічі Володимира Зеленського з Трампом були присутні високопосадовці з обох сторін, фото

Офіс Президента показав, хто був присутній на зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, фото.

З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про ще одного заступника Генпрокурора

Інформація про заступника Генпрокурора Антона Войтенка видалена з розділу «керівництво» сайту ОГП.

Кабмін змінив процедуру надання доступу до ЄДР та Реєстру нерухомості

У певних випадках спочатку фактичне місцезнаходження органу буде перевіряти та підтверджувати обласна військова адміністрація.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду