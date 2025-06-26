Україна та Рада Європи підписали угоду про Спецтрибунал щодо злочину агресії Росії

Угода включає статут Спеціального трибуналу, який дозволить притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії.

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Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомляє Офіс Президента.

«Угода та цей трибунал дають нам реальну можливість притягнути до відповідальності за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають для цього необхідних інструментів, і ми маємо чітко показати, що агресія веде до покарання, і ми маємо зробити це разом у всій Європі», - наголосив Президент.

Угода, невід’ємним додатком до якої є Статут Спеціального трибуналу, офіційно започатковує новий незалежний міжнародно-правовий механізм, метою якого є притягнення до відповідальності найвищого політичного та військового керівництва РФ за злочин агресії – за сам факт вторгнення на територію України, скоєного ще в лютому 2014 року.

У МЗС наголосили, що Спецтрибунал є першим міжнародним судовим органом з часів Другої світової війни, який має юрисдикцію розслідувати та переслідувати всіх осіб, незалежно від їхньої посади, які підозрюються у вчиненні злочину агресії.

«Створення Трибуналу є завершенням багаторічної юридичної роботи України, її країн-партнерів, Ради Європи та Європейського Союзу задля забезпечення справедливості для жертв російської агресії.

Трибунал доповнить архітектуру міжнародного кримінального правосуддя, а його запуск є чітким сигналом невідворотності відповідальності для тих, хто порушує основоположні норми міжнародного права, намагаючись знищити цілі країни», — зазначили у відомстві.

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