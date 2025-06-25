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В Україні з’явиться Координаційний центр для відновлення регіонів

21:54, 25 червня 2025
Координаційний центр для відновлення регіонів України очолить Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
В Україні з’явиться Координаційний центр для відновлення регіонів
Фото: mtu.gov.ua
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Координаційного центру з питань відновлення регіонів, який діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Уряді. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Також було затверджено склад Центру та Положення про його діяльність.

Очолить Центр Віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, Центр забезпечить єдиний підхід до визначення пріоритетів відновлення, узгоджуючи регіональні потреби з державними цілями. «Робота Координаційного Центру дозволить створити єдиний підхід до формування пріоритетів проектів з відновлення. Йдеться про те, щоб узгодити потреби регіонів із загальнодержавними пріоритетами у відбудові. Такий підхід забезпечить прозорість процесів, підвищить довіру з боку міжнародних партнерів і донорських організацій, а також сприятиме ефективному використанню фінансових ресурсів, що спрямовуються на відбудову України», – зазначив Кулеба.

Основні завдання Центру:

  • Пошук рішень для ключових проблем відновлення.
  • Удосконалення нормативно-правової бази.
  • Сприяння відбудові та гуманітарній підтримці регіонів.
  • Моніторинг ефективності заходів із відновлення.

Центр координуватиме відновлення пошкодженої інфраструктури, зокрема критичної, із залученням державного та місцевих бюджетів, а також міжнародної фінансової й технічної допомоги. Це сприятиме ефективній взаємодії між органами влади, місцевим самоврядуванням, громадськими організаціями та міжнародними партнерами.

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Кабінет Міністрів України Олексій Кулеба

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