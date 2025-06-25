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Україна готується приєднатися до Угоди про відкрите море

21:27, 25 червня 2025
Уряд схвалив відповідне рішення.
Україна готується приєднатися до Угоди про відкрите море
Фото: wikipedia
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Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження, яке уповноважує Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Світлану Гринчук підписати Угоду про збереження та стале використання морського біорізноманіття у відкритих морях (BBNJ Agreement) в рамках Конвенції ООН з морського права. Документ передадуть на підпис Президенту України.

Як повідомили в Міністерстві захисту довкілля, цей крок наближає Україну до участі в міжнародному механізмі захисту океанічних екосистем і сталого використання ресурсів у міжнародних водах. Угоду, ухвалену в 2023 році, називають третьою імплементаційною угодою Конвенції ООН з морського права. Вона регулює дві третини Світового океану та передбачає створення морських природоохоронних зон, оцінку впливу на довкілля, справедливий доступ до генетичних ресурсів і розвиток наукових досліджень.

Міністр Світлана Гринчук підкреслила: «Приєднання до Угоди про відкрите море — це не лише питання захисту довкілля, а й чітка демонстрація проєвропейського курсу України, готовності виконувати міжнародні зобов’язання та брати участь у формуванні глобальної політики охорони океанів. Попри війну, ми продовжуємо працювати над інтеграцією у світову екологічну спільноту, щоб захищати біорізноманіття, боротися зі зміною клімату та протистояти екологічним загрозам, зокрема тим, що походять від держави-агресора».

Гринчук зазначила, що приєднання важливе навіть без прямого виходу України до океану. Угода посилює позиції країни в боротьбі зі зміною клімату, підтримує цілі Конвенції про біорізноманіття (збереження 30% територій і океанів до 2030 року) та Паризької угоди, сприяє розвитку науки й фармацевтики, протидіє інтересам Росії та привертає увагу до її негативного впливу на екологію Криму й Чорного моря.

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Кабінет Міністрів України

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