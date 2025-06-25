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З 1 липня Пенсійний фонд України адмініструватиме соціальні виплати – що зміниться

21:15, 25 червня 2025
Пенсійний фонд замість соцзахисту – реформа виплат стартує з липня.
З 1 липня Пенсійний фонд України адмініструватиме соціальні виплати – що зміниться
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З 1 липня 2025 року адміністрування соціальних виплат в Україні перейде до Пенсійного фонду України. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Для отримувачів соціальних допомог нічого не зміниться: усі, хто має право на виплати, отримуватиме їх і надалі. Реформа торкнеться лише внутрішніх процесів адміністрування. Водночас розшириться мережа точок, куди можна звернутися за оформленням виплат із держбюджету. Окрім ЦНАПів та працівників місцевих рад, заявки прийматимуть у сервісних центрах ПФУ, що зробить послуги доступнішими.

Крім того, розгляд заявок і нарахування виплат прискориться завдяки повній цифровізації процесів. ПФУ, який володіє однією з найпотужніших ІТ-систем серед держорганів, забезпечить швидшу обробку даних.

Як було раніше?

Раніше органи соцзахисту на районному та обласному рівнях формували паперові відомості, які передавалися на державний рівень для нарахувань. Після цього відомості поверталися до областей, а звідти – до районів для звернення до банків. Цей процес був тривалим, спричиняв затримки та накопичення заборгованостей через перевантаження соцзахисту.

Як буде з 1 липня?

Паперові відомості замінить цифрова система. Заявка, подана через ЦНАП, місцеву раду чи сервісний центр ПФУ, одразу потраплятиме до онлайн-обробки в ПФУ. Після розгляду виплати нараховуватимуться на банківську картку отримувача. Цифровізація прискорить облік заявок і допоможе ліквідувати борги.

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ЦНАП ПФУ

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