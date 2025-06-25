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С 1 июля Пенсионный фонд Украины будет администрировать социальные выплаты – что изменится

21:15, 25 июня 2025
Пенсионный фонд вместо соцзащиты – реформа выплат стартует с июля.
С 1 июля Пенсионный фонд Украины будет администрировать социальные выплаты – что изменится
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С 1 июля 2025 года администрирование социальных выплат в Украине перейдет в Пенсионный фонд Украины. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Для получателей социальных пособий ничего не изменится: все, кто имеет право на выплаты, будет получать их и в дальнейшем. Реформа коснется только внутренних процессов администрирования. В то же время расширится сеть точек, куда можно обратиться за оформлением выплат из госбюджета. Кроме ЦПАУ и работников местных советов, заявки будут принимать в сервисных центрах ПФУ, что сделает услуги более доступными.

Кроме того, рассмотрение заявок и начисление выплат ускорится благодаря полной цифровизации процессов. ПФУ, который обладает одной из самых мощных ИТ-систем среди госорганов, обеспечит более быструю обработку данных.

Как было раньше?

Раньше органы соцзащиты на районном и областном уровнях формировали бумажные сведения, которые передавались на государственный уровень для начислений. После этого сведения возвращались в области, а оттуда - в районы для обращения в банки. Этот процесс был длительным, вызывал задержки и накопление задолженностей из-за перегрузки соцзащиты.

Как будет с 1 июля?

Бумажные сведения заменит цифровая система. Заявка, поданная через ЦНАП, местный совет или сервисный центр ПФУ, сразу будет попадать в онлайн-обработку в ПФУ. После рассмотрения выплаты будут начисляться на банковскую карточку получателя. Цифровизация ускорит учет заявок и поможет ликвидировать долги.

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ЦНАП ПФУ

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