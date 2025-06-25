Зеленский встретился с лидерами E5 и генсеком НАТО – в фокусе ПВО и санкции против России

Зеленский: Украине нужны ракеты, самолеты и давление на Россию.

Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами стран формата E5 - Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши - и Генеральным секретарем НАТО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ключевой темой стало укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности обеспечение системами ПВО и средствами для перехвата иранских дронов «Шахед». Отдельно Зеленский отметил необходимость усиления давления на Россию, которая активизирует наступательные действия и не проявляет готовности к прекращению войны. Он призвал ввести санкции против российских энергетического и банковского секторов, теневого флота, а также вторичные санкции.

«Важна поддержка нашего народа, наших воинов - действительно героических людей. Противовоздушная оборона, учебные миссии с реактивными самолетами и новые пакеты помощи – спасибо», - подчеркнул Зеленский.

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