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Зеленський зустрівся з лідерами E5 та генсеком НАТО – у фокусі ППО та санкції проти Росії

20:50, 25 червня 2025
Зеленський: Україні потрібні ракети, літаки й тиск на Росію.
Зеленський зустрівся з лідерами E5 та генсеком НАТО – у фокусі ППО та санкції проти Росії
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами країн формату E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі – та Генеральним секретарем НАТО. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Ключовою темою стало зміцнення протиповітряної оборони України, зокрема забезпечення системами ППО та засобами для перехоплення іранських дронів «Шахед». Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилення тиску на Росію, яка активізує наступальні дії та не виявляє готовності до припинення війни. Він закликав запровадити санкції проти російських енергетичного й банківського секторів, тіньового флоту, а також вторинні санкції.

«Важлива підтримка нашого народу, наших воїнів – справді героїчних людей. Протиповітряна оборона, навчальні місії з реактивними літаками та нові пакети допомоги – дякуємо», – підкреслив Зеленський.

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Німеччина Польща росія НАТО Італія війна Франція Володимир Зеленський Велика Британія

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