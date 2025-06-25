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Украина готовится присоединиться к Соглашению об открытом море

21:27, 25 июня 2025
Правительство приняло соответствующее решение.
Украина готовится присоединиться к Соглашению об открытом море
Фото: wikipedia
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Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение, которое уполномочивает Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлану Гринчук подписать Соглашение о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в открытых морях (BBNJ Agreement) в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Документ передадут на подпись Президенту Украины.

Как сообщили в Министерстве защиты окружающей среды, этот шаг приближает Украину к участию в международном механизме защиты океанических экосистем и устойчивого использования ресурсов в международных водах. Соглашение, принятое в 2023 году, называют третьим имплементационным соглашением Конвенции ООН по морскому праву. Оно регулирует две трети Мирового океана и предусматривает создание морских природоохранных зон, оценку влияния на окружающую среду, справедливый доступ к генетическим ресурсам и развитие научных исследований.

Министр Светлана Гринчук подчеркнула: «Присоединение к Соглашению об открытом море - это не только вопрос защиты окружающей среды, но и четкая демонстрация проевропейского курса Украины, готовности выполнять международные обязательства и принимать участие в формировании глобальной политики охраны океанов. Несмотря на войну, мы продолжаем работать над интеграцией в мировое экологическое сообщество, чтобы защищать биоразнообразие, бороться с изменением климата и противостоять экологическим угрозам, в частности тем, которые исходят от государства-агрессора».

Гринчук отметила, что присоединение важно даже без прямого выхода Украины к океану. Соглашение усиливает позиции страны в борьбе с изменением климата, поддерживает цели Конвенции о биоразнообразии (сохранение 30% территорий и океанов до 2030 года) и Парижского соглашения, способствует развитию науки и фармацевтики, противодействует интересам России и привлекает внимание к ее негативному влиянию на экологию Крыма и Черного моря.

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Кабинет Министров Украины

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