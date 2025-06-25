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В Украине появится Координационный центр для восстановления регионов

21:54, 25 июня 2025
Координационный центр для восстановления регионов Украины возглавит Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
В Украине появится Координационный центр для восстановления регионов
Фото: mtu.gov.ua
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Кабинет Министров Украины принял решение о создании Координационного центра по вопросам восстановления регионов, который будет действовать как временный консультативно-совещательный орган при Правительстве. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины. Также был утвержден состав Центра и Положение о его деятельности.

Возглавит Центр Вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По его словам, Центр обеспечит единый подход к определению приоритетов восстановления, согласовывая региональные потребности с государственными целями. «Работа Координационного Центра позволит создать единый подход к формированию приоритетов проектов по восстановлению. Речь идет о том, чтобы согласовать потребности регионов с общегосударственными приоритетами в восстановлении. Такой подход обеспечит прозрачность процессов, повысит доверие со стороны международных партнеров и донорских организаций, а также будет способствовать эффективному использованию финансовых ресурсов, направляемых на восстановление Украины», - отметил Кулеба.

Основные задачи Центра:

  • Поиск решений для ключевых проблем восстановления.
  • Совершенствование нормативно-правовой базы.
  • Содействие восстановлению и гуманитарной поддержке регионов.
  • Мониторинг эффективности мероприятий по восстановлению.

Центр будет координировать восстановление поврежденной инфраструктуры, в частности критической, с привлечением государственного и местных бюджетов, а также международной финансовой и технической помощи. Это будет способствовать эффективному взаимодействию между органами власти, местным самоуправлением, общественными организациями и международными партнерами.

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Кабинет Министров Украины Алексей Кулеба

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