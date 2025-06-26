Украина и Совет Европы подписали соглашение о Спецтрибунале за агрессию России

Соглашение включает устав Специального трибунала, который позволит привлечь к ответственности военно-политическое руководство России.

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Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом сообщает Офис Президента.

«Соглашение и этот трибунал дают нам реальную возможность привлечь к ответственности за преступление агрессии. Другие институты, даже международные, не имеют для этого необходимых инструментов, и мы должны четко показать, что агрессия ведет к наказанию, и мы должны сделать это вместе по всей Европе», — подчеркнул Президент.

Соглашение, неотъемлемым приложением к которому является Устав Специального трибунала, официально запускает новый независимый международно-правовой механизм, целью которого является привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства РФ за преступление агрессии — за сам факт вторжения на территорию Украины, совершенного еще в феврале 2014 года.

В МИД подчеркнули, что Спецтрибунал является первым международным судебным органом со времен Второй мировой войны, который обладает юрисдикцией расследовать и преследовать всех лиц, независимо от их должности, подозреваемых в совершении преступления агрессии.

«Создание Трибунала — это завершение многолетней юридической работы Украины, ее стран-партнеров, Совета Европы и Европейского союза с целью обеспечения справедливости для жертв российской агрессии.

Трибунал дополнит архитектуру международного уголовного правосудия, а его запуск является четким сигналом неотвратимости ответственности для тех, кто нарушает основополагающие нормы международного права, пытаясь уничтожить целые страны», — отметили в ведомстве.

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