В Италии в июле состоится конференция по восстановлению Украины

Президент Владимир Зеленский анонсировал новую конференцию по восстановлению Украины 10-11 июля.

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10–11 июля в Италии состоится международная конференция по восстановлению Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания ПАСЕ.

Лидеры стран-партнеров соберутся, чтобы обсудить стратегии послевоенного восстановления Украины.

«Говоря о стратегической программе, я имею в виду, что 10 и 11 июля мы проведем очень хорошую встречу в Италии под руководством нашего доброго друга Украины, премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Мы проведем встречу с лидерами там», — заявил Глава государства.

Президент подчеркнул важность участия европейских компаний и частного сектора, а также необходимость финансирования различных учреждений в восстановлении Украины после российских атак.

Как указано на сайте Ukraine Recovery Conference, это будет четвертая конференция по восстановлению Украины, которая будет продолжать серию политических мер высокого уровня, посвященных быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины с начала полномасштабной войны агрессии России против Украины.

Главными темами конференции станут:

бизнес — привлечение частного сектора к восстановлению и экономическому росту;

человеческий капитал для Украины;

восстановление регионов;

вступление в ЕС и связанные с этим реформы.

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