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«У нас технічна проблема» — у застосунку Резерв+ стався збій

09:29, 26 червня 2025
Додаток видає помилку при вході, а в Міноборони запевняють, що його роботу незабаром буде відновлено.
«У нас технічна проблема» — у застосунку Резерв+ стався збій
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26 червня користувачі Резерв+ повідомили про збій у роботі мобільного застосунку.

Так, українці стикнулися із труднощами при спробі входу в додаток. Зокрема, на екранах деяких пристроїв з'являється повідомлення: «У нас технічна проблема».

Користувачі стверджують, що помилка зʼявляється другий день поспіль.

Наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі застосунку.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що проблемою вже займаються розробники і додаток найближчим часом запрацює в стабільному режимі.

ОНОВЛЕНО:

У Міноборони відреагували на труднощі в роботі застосунку «Резерв+».

«Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку Резерв+. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується.

У разі потреби радимо скористатися PDF-версією військово-облікового документа», — зазначили у відомстві.

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Резерв+

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