«У нас технічна проблема» — у застосунку Резерв+ стався збій

26 червня користувачі Резерв+ повідомили про збій у роботі мобільного застосунку.
Так, українці стикнулися із труднощами при спробі входу в додаток. Зокрема, на екранах деяких пристроїв з'являється повідомлення: «У нас технічна проблема».
Користувачі стверджують, що помилка зʼявляється другий день поспіль.
Наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі застосунку.
Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що проблемою вже займаються розробники і додаток найближчим часом запрацює в стабільному режимі.
ОНОВЛЕНО:
У Міноборони відреагували на труднощі в роботі застосунку «Резерв+».
«Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку Резерв+. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується.
У разі потреби радимо скористатися PDF-версією військово-облікового документа», — зазначили у відомстві.
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