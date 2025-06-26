«У нас технічна проблема» — у застосунку Резерв+ стався збій

Додаток видає помилку при вході, а в Міноборони запевняють, що його роботу незабаром буде відновлено.

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26 червня користувачі Резерв+ повідомили про збій у роботі мобільного застосунку.

Так, українці стикнулися із труднощами при спробі входу в додаток. Зокрема, на екранах деяких пристроїв з'являється повідомлення: «У нас технічна проблема».

Користувачі стверджують, що помилка зʼявляється другий день поспіль.

Наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі застосунку.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що проблемою вже займаються розробники і додаток найближчим часом запрацює в стабільному режимі.

ОНОВЛЕНО:

У Міноборони відреагували на труднощі в роботі застосунку «Резерв+».

«Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку Резерв+. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується.

У разі потреби радимо скористатися PDF-версією військово-облікового документа», — зазначили у відомстві.

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